Por robo en Ejido Cumbres detienen a Juan

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los hechos se registraron la noche del lunes cerca de las 21:02 horas, cuando policías municipales realizaban labores de vigilancia sobre las calles del Ejido Cumbres II, al oriente de la ciudad.

Mientras patrullaban sobre la calle Portal del Barrio de San Marcos, observaron a un hombre que les hacía señas con las manos para que se detuvieran.

Al acercarse, el ciudadano señaló a un sujeto que se alejaba corriendo como el responsable de haberle arrebatado sus pertenencias, por lo que solicitó el apoyo de los oficiales.

De inmediato, los oficiales emprendieron la persecución y lograron cerrarle el paso metros más adelante. Durante su retención, se le decomisó una mochila, una cartera y un teléfono iPhone 13, propiedad del afectado.

Posteriormente se llevó a cabo la detención formal de Juan “N” de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme a derecho.