Por robo detienen en Villa Montaña a Víctor

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes que realizaban su recorrido de vigilancia en el marco del Operativo Pescador sobre calles del fraccionamiento Villa Montaña detuvieron a un sujeto que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Oficiales estatales que llevaban a cabo su patrullaje sobre Avenida Constitucionalistas y calle Leonardo Quiroz Moreno en el fraccionamiento Villa Montaña, detectaron a una persona de sexo masculino que al observar la unidad policial, actuó de manera evasiva por lo que le indicaron que detuviera su marcha.

El individuo dijo responder al nombre de Victor N de 26 años de edad, de manera simultánea a la inspección corporal preventiva, sus datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México en el C5i, arrojó que dicha persona tenía una orden de aprehensión vigente a su nombre por el delito de robo, siendo en ese momento asegurado.

Finalmente, Víctor N, fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho y se descartaría si se trata de un homónimo.