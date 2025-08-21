Por robo a una constructora vinculan a proceso a Víctor Daniel

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa que, como resultado de las indagatorias efectuadas por personal ministerial, se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Víctor Daniel “N”, por su presunta intervención en el delito de robo calificado, derivado de hechos registrados en el municipio de Jesús María.

De acuerdo con lo establecido en la carpeta de investigación, el 8 de mayo de 2025 el imputado, en compañía de otros sujetos, habría acudido a un inmueble ubicado sobre la Avenida Paseo del Molino, en el fraccionamiento Villas Tec II, lugar donde se encuentran las oficinas de un corporativo dedicado a la construcción. En ese sitio, uno de los partícipes, ya detenido con anterioridad, empleó un pico para romper la puerta de cristal del acceso principal y, junto con los demás involucrados, ingresaron hasta el tercer nivel del edificio.

Una vez dentro, los presuntos responsables forzaron un cajón de escritorio y sustrajeron una caja negra de seguridad que contenía títulos de crédito en forma de pagarés, copias de pagarés, llaves diversas, vales de combustible y efectivo. Tras apoderarse de dichos objetos, abandonaron el lugar por la misma entrada y se dieron a la fuga.

Con la denuncia interpuesta, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar la orden de aprehensión en contra de Víctor Daniel “N”.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal ejecutaron dicho mandato judicial en la Avenida Aguascalientes esquina con Chichen Itzá, en el fraccionamiento La Terraza de la capital, trasladando posteriormente al imputado a las instalaciones de la corporación para los trámites correspondientes.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial consideró suficientes los elementos de prueba presentados por la representación social, por lo que resolvió vincular a proceso a Víctor Daniel “N” por el delito de robo calificado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Asimismo, la juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, a fin de continuar con las diligencias necesarias para el esclarecimiento total de los hechos.