Por robar una botellas de vino vinculan a proceso a Víctor Manuel

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, logró la vinculación a proceso en contra de Víctor Manuel “N”, por su presunta participación en el delito de robo calificado, cometido en perjuicio de un establecimiento comercial de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 12 de enero de 2025, cuando el imputado, en compañía de otra persona, ingresó a una tienda abierta al público ubicada sobre Avenida Siglo XXI, en la colonia Barandales de San José.

Una vez dentro, presuntamente se apoderaron de manera indebida de dos botellas de vino, mismas que ocultaron entre sus ropas. Posteriormente, pasaron por el área de cajas sin efectuar el pago correspondiente, saliendo del lugar con los productos sustraídos.

Al tener conocimiento del hecho, la agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación, a la cual se le integraron los datos de prueba contundentes en contra del señalado, con los que se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

Por esa razón, agentes investigadores llevaron a cabo labores de localización, logrando ubicar al imputado sobre la calle Alcatraz, en el fraccionamiento Norias de Paso Hondo, donde se procedió a su detención en estricto apego a los derechos humanos. El individuo fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría de la Policía de Investigación Criminal.

Posteriormente, el requerido fue ingresado al Centro de Reinserción Social para Varones de la ciudad, donde se continuó con el procedimiento judicial correspondiente.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados por los investigadores y peritos especializados, los cuales permitieron acreditar la probable responsabilidad del imputado en los hechos que se le atribuyen.

El Juez de Control determinó vincular a proceso a Víctor Manuel “N”, al considerar suficientes los datos de prueba presentados por la representación social. Asimismo, impuso la medida cautelar consistente en la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares con el objetivo de proteger a las partes y evitar la obstaculización del proceso penal.

De igual manera, se estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, periodo en el cual el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para sostener la acusación en la siguiente etapa procesal.