Por riesgo a linchamiento social y político no aumentarán tarifas de agua en Tepezalá

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras reconocer que hay deficiencias en el servicio de agua potable en Tepezalá, la alcaldesa ecologista Leticia Olivares Jiménez, descartó cualquier aumento a las tarifas del vital líquido en el ayuntamiento.

“En Tepezalá los costos del agua son muy bajos, sin embargo no los puedo yo incrementar ahorita porque si los incremento en estos momentos nos linchan política y socialmente”, remarcó.

La primer edil mencionó que primero tendrá que haber una reingeniería para ser más eficientes en el abasto de agua, para entonces sí poder pensar en incrementos.

“Ahorita inclusive tenemos una cartera vencida en el tema del agua potable importante, pero hasta en un tema de moral yo no quiero llegar con la espada desenvainada y presionar para el pago de adeudos mientras no le resolvamos a la gente una realidad y que es el hecho de que hay problemas con el abasto de agua, principalmente en la cabecera, entonces resolviendo eso ahora sí se vería la forma de poder recaudar más recuso por ese concepto”, remató.