Por revisión apresurada de reforma electoral se dejaron errores ‘gravísimos’: Gómez

Redacción

Ciudad de México.- Por la “revisión apresurada” que se hizo a las leyes reglamentarias del sistema electoral se dejaron “errores gravísimos”, reconoció el coautor de la reforma constitucional en las leyes secundarias, el ex diputado Pablo Gómez Álvarez.

El exdiputado admitió que “la vieja propuesta de los dos partidos aliados con los que se hace mayoría en la Cámara de Diputados no debió haberse aceptado de ninguna manera”.

en entrevosta con El Financiero, el hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que “ese proyecto nació en la Cámara de Diputados, no nació en el gobierno; en el gobierno sólo hubo una revisión muy apresurada y quizás sólo de lo que era originalmente el proyecto, llamado opción B”.

También expresó que las reformas propuestas por la actual administración es el resultado de una lucha “de 25 años en contra del Estado corrupto del PRI y el PAN, del PRIAN”. Además, sostuvo que “el Presidente de la República siempre impuso al consejero presidente del IFE y del INE y los consejeros los impusieron los partidos políticos”.

Gómez Álvarez aseguró que con la reforma constitucional ni con las reformas a las leyes “no se quiere imponer nada” y “tampoco es cierto que el Presidente no quiere que se mueva una coma a sus reformas”; lo que sucede -indicó- es que “la oposición nunca ha propuesto una coma, no tienen propuestas, porque no se ponen de acuerdo entre ellos en una. Los invitamos cinco veces y no se presentaron con sus propuestas”.