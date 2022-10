Por respeto a mí misma dejé de escuchar reggaeton 

Redacción

Ciudad de México.-El reggaetón siempre ha sido un ritmo rodeado de la polémica y ahora una joven usuaria de TikTok identificada como Ana María Vélez compartió los motivos por los que dejará de escuchar ese género musical.

“Tomé la decisión de sacar al reggaetón de mi vida. Sí, soy colombiana y soy paisa y se supone que me debería de gustar. Porque acá eso se oye en cada esquina, pero no, ya no más”, dijo la mujer en un video que ha genera varias reacciones.

Luego explicó las razones que la motivaron a tomar esa decisión: “número uno, te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada; es decir, bastante aquí, bastante aquí, mucho aquí”, y señaló sus pechos y trasero, luego continuó: “que lo mueve rico, que lo hace rico, que lo baila, lo goza, lo perrea hasta abajo, porque el hombre tiene fama, dinero y poder, tal cual como si fuera un político, que tienen al país llevado. Y las mujeres lo aceptan en los videos”.

Después mencionó cómo se trata a las mujeres en el género: “en esos videos las letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables. ¿Por qué? Que es que a nosotros nos traen cositas de Estados Unidos o nos traen ropa interior de Victoria Secret’s o nos traen, no sé, ropa de marca que nos deslumbra. Porque nos dejamos deslumbrar súper fácil con cualquier cosita que nos traen y con esas cositas ya estamos dispuestas a estar en la cama de ellos”.

“Porque así somos, somos muy fáciles. O sea, no nos tienen que conquistar. Ellos nos traen regalitos y pin, pin, pin, pin, de una”, señaló.Este contenido no está disponible debido a tus preferencias de privacidad.

En su tercer punto criticó los mensajes: “si ustedes se ponen a escuchar atentamente la mayoría de las letras de esas canciones, es como si un hombre morboso les estuviera diciendo cochinadas y barbaridades, mejor dicho, de todo, como si nos estuviera hablando. Y a mí, que alguien me hable así, y que yo lo acepte, hombre, no, me respeto a mí misma”.

Finalmente, Ana María Vélez mencionó: “Es por eso que yo, con el reggaetón, no más. Porque yo me valoro, porque me respeto y porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así. Y que lo acepten”.

El video generó una fuerte discusión entre los defensores: “yo escucho reggaetón no por la letra, sino por el ritmo y no me afecta mi modo de ver la sociedad”, “yo lo escucho porque me parece divertido y me levanta el ánimo”, “no porque escuches algo quiere decir que tienes que ser así, “respeto tu decisión, pero voy a seguir incluyendo reggaetón entre los géneros que escucho”.

Y también los detractores del género urbano: “estoy de acuerdo contigo, felicitaciones, el reggaetón es solo degradación”, “esa música trata a la mujer como lo más bajo”, “me encanta que las personas reflexionen sobre lo que ven y escuchan”, “que buena decisión tomaste, tienes razón con lo que dices”.

Con información de Yahoo