Por redes sociales puedes ver el Campeonato Mundial de MTB

Redacción

El Campeonato del Mundo de Mountain Bike 2025 inicia este lunes en Valais, Suiza, con un programa que recorrerá sedes icónicas del MTB internacional como Zermatt, Crans-Montana, Champéry y Verbier, y se extenderá hasta el 14 de septiembre con las finales del Cross-Country Olímpico y los Relevos Mixtos.

La competencia abre con las pruebas de Enduro y E-MTB Enduro en Aletsch Arena / Bellwald, mientras que el Short Track (XCC), considerado uno de los eventos más explosivos, repartirá sus títulos el 10 de septiembre en Zermatt. El calendario incluye prácticamente todas las disciplinas off road: Downhill, Pump Track, Cross-Country Maratón, XCO y XCC, entre otras.

Entre los eventos destacados, el 5 de septiembre se disputará el Pump Track en Monthey; el 7 de septiembre, el Cross-Country Maratón en Verbier y el Downhill en Champéry; y el 14 de septiembre, las finales masculina y femenina del XCO, junto con los Relevos Mixtos, en Crans-Montana.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó que todas las pruebas estarán disponibles a través de su canal oficial de YouTube, aunque con posibles restricciones geográficas según el país. En España, Teledeporte ofrecerá la cobertura en directo, aunque todavía no se ha precisado si incluirá todas las pruebas. Por el momento, se ha asegurado la transmisión gratuita de las finales del XCO el 14 de septiembre.

A nivel internacional, los aficionados podrán seguir la competencia a través de Eurosport, HBO Max y Discovery+ en Europa, mientras que en Estados Unidos y Canadá la señal correrá a cargo de FloBikes; Direct TV retransmitirá los eventos en Sudamérica y SuperSport Action HD en África, entre otras plataformas.