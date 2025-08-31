Por ratón atrapan a Pepe en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un sujeto fue detenido luego de despojar a una mujer de sus pertenencias.

A través de la señal de radiofrecuencia se emitió un reporte mencionando que en la Av. San Sebastián y cruce con Av. Lomas de Aguascalientes, en el fraccionamiento Lomas del Sur, se encontraba una mujer pidiendo auxilio tras haber sido víctima de un robo.

De inmediato se trasladaron policías del municipio capital y al arribar, se entrevistaron con una mujer que relató que se dirigía a su casa caminando por la zona, cuando a la altura de un predio baldío fue sorprendida por un sujeto que salió repentinamente de entre la maleza para despojarla de sus pertenencias.

Con esta información se implementó la búsqueda del señalado, logrando ubicarlo en calles cercanas.

Finalmente, al ser reconocido y señalado directamente por la afectada, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse José “N” de 32 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.