22 C
Aguascalientes
31 agosto, 2025
Tendencias

Peatón murió arrollado por un camión urbano en Ciudad Industrial…

Lluvias aisladas para este domingo en Aguascalientes

Derrumbarán finca tras explosión en Valle del Campestre

Advierte Espinoza no caer en fraudes por vivienda en Pabellón…

(Video) Mujer celebra su divorcio con banda sinaloense

IEE y partidos políticos quieren más de 172 millones en…

Realiza Montañez gira de supervisión de obras y entrega de…

Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

Tere Jiménez entrega más de 3 mil apoyos escolares en…

El Dr. Simi llegará a la pantalla grande

Por ratón atrapan a Pepe en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un sujeto fue detenido luego de despojar a una mujer de sus pertenencias.

A través de la señal de radiofrecuencia se emitió un reporte mencionando que en la Av. San Sebastián y cruce con Av. Lomas de Aguascalientes, en el fraccionamiento Lomas del Sur, se encontraba una mujer pidiendo auxilio tras haber sido víctima de un robo.

De inmediato se trasladaron policías del municipio capital y al arribar, se entrevistaron con una mujer que relató que se dirigía a su casa caminando por la zona, cuando a la altura de un predio baldío fue sorprendida por un sujeto que salió repentinamente de entre la maleza para despojarla de sus pertenencias.

Con esta información se implementó la búsqueda del señalado, logrando ubicarlo en calles cercanas.

Finalmente, al ser reconocido y señalado directamente por la afectada, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse José “N” de 32 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.