Por rata atoran a Edgar en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Oficiales del Mando Coordinado que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en el municipio de Jesús María detectaron a un sujeto que al percatarse de la presencia de los uniformados sobre la calle Chucata esquina Calle Juan Escutia que actuó de manera evasiva, por lo cual los oficiales le marcaron el alto.

Tras su detención , el sujeto dijo responder al nombre de Edgar “N” de 23 años de edad, mismo que durante la revisión preventiva y tras ingresar sus datos en el Sistema Plataforma México en el C5i, se informó a los policías que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

Finalmente, Edgar “N” fue trasladado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes , en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.