¿Por qué las gatas se comen a sus crías?

Redacción

Ciudad de México.-Puede ser impactante ver a una gata devorar a una de sus crías, pero este comportamiento responde a instintos naturales. Antes de que una felina se coma a sus gatitos, pueden observarse ciertos comportamientos que podrían indicar que algo no está bien.

Es importante estar atento a estos comportamientos y proporcionar un ambiente tranquilo y seguro. Si se observa algún signo preocupante, es recomendable consultar a un veterinario para obtener asesoramiento y garantizar el bienestar de la madre y sus crías.

Aunque en los hogares es poco común, en la naturaleza ocurre con mayor frecuencia. Aquí te explicamos por qué una gata puede comerse a sus gatitos y qué hacer para evitarlo.

Razones por las que una gata se come a sus crías

1. Enfermedades o malformaciones

Una de las principales razones es la detección de enfermedades en los gatitos. Las gatas tienen un agudo sentido del olfato, con más de 200 millones de sensores de olor en su nariz, lo que les permite detectar problemas de salud que los humanos no percibimos. Si un gatito nace con una enfermedad o malformación, la madre puede decidir comérselo para evitar su sufrimiento y proteger al resto de la camada de posibles contagios.

2. Estrés y ambiente hostil

El entorno juega un papel clave en la seguridad de una gata y su camada. Si la madre percibe un ambiente estresante, con ruidos fuertes o constantes interrupciones, puede reaccionar de manera drástica eliminando a uno de sus gatitos. Por ello, es fundamental proporcionar un espacio tranquilo y seguro para la gata antes, durante y después del parto.

3. Inmadurez materna

Las gatas primerizas, especialmente si son muy jóvenes, pueden no estar preparadas para cuidar de sus crías. En algunos casos, la falta de instinto maternal las lleva a deshacerse de los gatitos que no pueden cuidar. Esto ocurre con mayor frecuencia en gatas que no han tenido una preparación adecuada o que fueron separadas prematuramente de su madre.

4. Rechazo por olores desconocidos

Los gatos dependen enormemente de su sentido del olfato para reconocer a sus crías. Si un propietario manipula en exceso a un gatito, el olor de la madre puede alterarse y ella podría no reconocerlo como propio, llevándola a rechazarlo o incluso a devorarlo. Para evitar esto, es recomendable minimizar la manipulación de los recién nacidos durante las primeras semanas.

5. Mastitis felina

La mastitis es una infección en las glándulas mamarias que provoca dolor e inflamación, haciendo que la lactancia sea extremadamente dolorosa para la madre. En casos severos, una gata puede rechazar a sus crías o comérselas para evitar el sufrimiento. Es fundamental revisar regularmente las mamas de la gata y acudir al veterinario ante cualquier señal de infección.

6. Desnutrición y necesidad de nutrientes

En la naturaleza, una gata desnutrida puede comerse a uno o varios de sus gatitos para obtener los nutrientes que necesita para sobrevivir. Este comportamiento es más común en gatas callejeras o salvajes. Incluso las gatas bien alimentadas suelen ingerir la placenta después del parto, ya que es rica en nutrientes.

¿Los gatos machos también se comen a los gatitos?

A diferencia de algunas especies, los gatos machos rara vez atacan a los gatitos. Su interés principal es proteger su territorio y garantizar la reproducción. Sin embargo, en casos excepcionales, un macho puede comerse a los gatitos de otra hembra para asegurarse de que sus propios genes sean los que perduren.

¿Cómo evitar que una gata se coma a sus crías?

Proporcionar un entorno tranquilo y seguro antes, durante y después del parto.

Evitar manipular a los gatitos recién nacidos en exceso.

Mantener una alimentación adecuada para la madre.

Vigilar la salud de la gata y acudir al veterinario si se detectan signos de mastitis.

En caso de gatitos débiles, ofrecer cuidado adicional para evitar que la madre los rechace.

Con información de Excélsior