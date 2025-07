¿Por qué el refresco sirve para limpiar? 

Redacción

Ciudad de México.-unque parezca sorprendente, el refresco, especialmente el de cola, sí puede funcionar como limpiador casero en ciertas situaciones. Esto se debe a que contiene varios ingredientes con propiedades químicas que ayudan a eliminar manchas, residuos minerales y óxido.

El ácido fosfórico y el ácido carbónico, presentes en esta bebida, son compuestos que también se utilizan en productos de limpieza industrial, aunque en concentraciones distintas. El refresco no sustituye a productos especializados para desinfectar o sanitizar, pero puede ser un aliado para quitar sarro, suciedad adherida, grasa o

Por eso, se ha popularizado como un remedio casero práctico para limpiezas rápidas o emergencias. Eso sí, no todos los refrescos sirven igual. El refresco de cola es el más efectivo debido a su alto nivel de acidez (pH entre 2.5 y 3.5), lo que lo convierte en un agente desincrustante moderado.



¿Qué contiene el refresco que lo hace útil para limpiar?

El secreto del refresco está en su composición química. Estos son los ingredientes clave que lo hacen funcional para tareas de limpieza:

Ácido fosfórico: este compuesto se utiliza comúnmente para eliminar óxido y sarro. Es el ingrediente principal que le da al refresco de cola su capacidad para remover residuos minerales.

Ácido carbónico: surge de la combinación de dióxido de carbono y agua en el refresco. Si bien es menos potente, también ayuda a disolver suciedad ligera.

Azúcar o jarabe de maíz: aunque no tiene propiedades limpiadoras, estos ingredientes actúan como agentes adherentes que pueden facilitar la acción del ácido al mantenerse sobre la superficie por más tiempo.

Cafeína y colorantes: no tienen efecto limpiador, pero pueden dejar residuos si no se enjuagan adecuadamente.

Gracias a estos ingredientes, el refresco puede actuar de forma similar a algunos productos limpiadores de baja intensidad. Incluso hay experimentos caseros que demuestran cómo desintegra óxido en clavos, limpia monedas antiguas o afloja grasa quemada en ollas.

Con información de Excélsior