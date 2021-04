¿Por qué Buchanan’s es tan popular en México?

Redacción

Buchanan´s es uno de los whiskeys más populares en México aunque no está ni cerca de ser uno de los mejores del mundo. Entonces ¿a qué se debe su éxito?

Algunos atribuyen el éxito de la marca a la popularidad de los narcocorridos que le hacen mención, al igual que marcas de ropa, perfumes, automóviles y tecnología.

Parte de la popularidad del whisky se debe a la premiumnización o el estatus generado mediante campañas publicitarias, precio y experiencias que lo destacan de otras marcas, lo que incrementa en aquellas naciones donde la clase media tiene deseos de ‘ser’ o ‘pertenecer’ y con la adquisición de este tipo de productos creen ganar un estatus.

¿Y el sabor o calidad? De acuerdo con la revista “Mientras y Después”, que realizó un estudio entre mil 145 botellas de whiskey, Buchanan´s no está ni cerca de ser uno de los mejores destilados del mundo.

El estudio arrojó a The Yamazaki, Single Malt, Sherry William, Larue Weller, Zaserac Rye 18 years old, Four Roses limited edition y Roses limited edition, como los mejores whiskys del mundo.

Con información de Línea Directa Portal