Por primera vez, Rodolfo Sancho visitó en prisión a su hijo Daniel

Tailandia.- Desde que murió Edwin Arrieta, por primera vez el actor, Rodolfo Sancho, ha visitado a su hijo Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui, en Tailandia.

De acuerdo a declaraciones del actor a los medios, a la salida de la prisión, la visita ha ido bien, y agradece todos los mensajes de apoyo recibidos; y subrayó: “Lo voy a decir ya: para esa parte de la prensa que creen que estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo […] No van a conseguir lágrimas de mí”.

Es de mencionar que el actor ha llegado a las nueve de la mañana a la prisión donde permanece su hijo y sobre las doce del mediodía, hora Tailandesa, ha comparecido ante los medios durante dos minutos, a quienes dijo: “Lo primero quiero expresar mis condolencias a la familia Arrieta y mi espeto a las autoridades tailandesas. Además, de mostrar mi respeto a las autoridades tailandesas, creemos en la justicia y mi hijo ama a este país, a su cultura y a su gente. Quiero agradecer el apoyo de esa parte de la prensa que se porta bien. En cuanto al proceso judicial, decir que estamos esperando al informe de la Fiscalía”.

A ello añadió: ”Lo voy a decir ya: para esa parte de la prensa que piensan que estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo ¿vale? Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida: como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí”, ha asegurado con semblante serio.

Por cierto que cuando Rodolfo Sancho ha sido preguntado por su hijo y su supuesta doble vida, ha asegurado en reiteradas ocasiones que no iba a contestar a preguntas personales y ha recalcado que no sabe cuánto tiempo permanecerá en Tailandia.

Por su parte Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, también ha comparecido ante los medios que permanecían en la salida de la prisión, y ha comentado que el sorprende que el abogado que está aquí no tenga las fotocopias que “se han filtrado”.

Para culminar el abogado mencionó: “Sobre estrategias de defensa no voy a hacer declaraciones. Daniel no puede ser juzgado en España, nuestro objetivo es una sentencia que nos permita, en 4 años, llevar a Daniel a España. Yo no puedo revelar lo que he hablado con mi cliente. No se le puede preguntar a un periodista por la fuente, no me pregunten sobre estrategia de defensa”.

*Con información de Radio y Televisión Española.