Por obras, suspenderán temporalmente servicio de agua en Maravillas, JM

Redacción

Jesús María, Ags.- La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS) informó que debido a las obras de rehabilitación de la Avenida Guadalupe, en Maravillas, el servicio de agua se suspenderá en la mayor parte del día.

El organismo operador de agua dio a conocer que el servicio se vería interrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por lo que los vecinos tendrán que tomar sus precauciones para no quedarse sin el líquido.

Se espera que la autoridad cumpla y solo sean 12 horas las que no se cuente con el vital líquido y no se alargue esta problemática.