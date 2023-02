Por no pagar recibo de luz podrán boletinarte ante el Buró de Crédito 

Redacción

Aguascalientes, Ags,- El no pagar el recibo de luz puede ser causa suficiente para que las personas sean boletinadas en el Buró de Crédito, advirtió el analista financiero, Gerardo Sánchez.

“Hay un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y el Buró de Crédito por si las personas no pagan a tiempo o caen en mora podrán tener mala calificación en el Buró de Crédito”, advirtió.

El recibo de la luz tiene un aumento del 7.1% en este año, por lo que se está pagando a partir del primero de enero 0.94 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatt-hora, superior al 0.88 pesos que se pagaban el año anterior.

Finalmente el especialista apuntó que “es importante cuidar este tema del recibo de la luz en la casa o en el negocio para no caer en una mala calificación en el Buró de Crédito”.