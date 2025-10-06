Por navajear a un hombre sin deberla ni temerla en Jesús María, Aguascalientes detuvieron a Iván

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un presunto responsable de lesiones dolosas fue detenido por uniformados de la Policía Estatal en conjunto con policías preventivos del municipio de Jesús María, tras su captura fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Uniformados del Mando Coordinado que circulaban sobre la avenida Alejandro de la Cruz al llegar cruce con la Avenida Constitución en la Colonia Solar de Jonacatique atendieron el llamado de auxilio de una persona de sexo masculino de 36 años de edad que tripulaba una camioneta, mismo que al emparejarse con una persona de sexo masculino que caminaba sobre la banqueta, de manera repentina sacó una navaja y lo lesionó en el brazo izquierdo, por lo que requería de su detención.

De inmediato los policías estatales y preventivos del municipio de Jesús María procedieron a la captura de quien fue señalado como presunto responsable de las lesiones, mismo que dijo responder al nombre de Iván N de 24 años de edad, en tanto que la persona lesionada fue atendida por paramédicos en el lugar de los hechos.

Finalmente, el detenido fue abordado a la unidad policial para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero como un entorno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.