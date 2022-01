Por miedo a sanciones de la CMOV taxistas entran a puntos rojos en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pese a inseguridad sí hay servicio de taxi en puntos rojos de la ciudad, garantizó Jesús Manuel Lira Salazar, coordinador del Grupo Panteras, cuestionando presiones de la dependencia estatal correspondiente.

“Los taxistas sabemos cuáles son los puntos rojos. Por necesidad nos metemos, porque si no nos hacen luego un reporte en Movilidad”, expuso.

En ese sentido, Lira Salazar lamentó que la Coordinación de Movilidad que encabeza Ricardo Serrano haya mostrado más atención para esos reportes, que en torno al reciente homicidio de un conductor del volante.

“Que el taxi fulano de tal no recogió un pasaje en Villas de Nuestra Señora. Entonces para eso el señor Serrano sí tiene capacidad y no para mostrar solidaridad ante la familia de un caído. Que se ponga a reflexionar”, insistió.

A mediados de la semana pasada, un taxista fue asesinado en el oriente de la ciudad, cuando era víctima de un asalto.