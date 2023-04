Por miedo a la delincuencia 1 de cada 2 aguascalentenses no usa objetos de valor

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que un 50% de los aguascalentenses han dejado de portar objetos de valor al salir a las calles por temor a los efectos de la delincuencia.

Por otra parte habrá que destacar que éste porcentaje es el más bajo de los últimos siete años en donde en 2018 se tuvo el pico más alto puesto que en ese entonces 7 de cada 10 ya no portaban objetos de valor.

De igual manera de la ENSU se desprende que el 43.6% de los habitantes no permiten que sus hijos salgan de su viviendas por temor a la inseguridad o sufrir algún tipo de accidentes.

El estudio agrega y exhibe que el 44.6% de los encuestados en la entidad refiere que por miedo a ser víctimas de algún asalto han dejado de salir a caminar por las noches a los alrededores de su domicilio.

Por último 3 de cada 10 personas dijo que han cambiados sus hábitos, por lo que ya no visitan a parientes y amigos por las noches, para no exponerse a ser víctimas de la delincuencia en su recorrido o en su hogar.