Por malinterpretar Semáforo Amarillo como fin de la pandemia, se dispararon contagios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los contagios por el Covid-19 se están dando en la llamada movilidad social, principalmente entre jóvenes que luego contagian a personas mayores en situación vulnerable, lo que ha llevado a un rebrote de acuerdo a la federación, indicó el Secretario General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

En entrevista colectiva a propósito de los rebrotes que la Secretaría de Salud Federal refirió, el funcionario estatal sostuvo que se mal interpretó el semáforo amarillo como una terminación de la pandemia, lo cual no es así.

Más adelante el funcionario estatal habló de retomar las indicaciones para reforzar las medidas preventivas en los municipios, para evitar que la situación se salga de control.

-¿Debido a que los contagios se están dando en las reuniones sociales, se ha pensado en volver a cerrar merenderos, bares y cantinas?

-De momento no, porque creemos que si bien la afluencia incremento, sin embargo de acuerdo a lo que nos han informado los establecimientos siguen todavía a una afluencia que no rebasa el 50%.

Al concluir sostuvo que los expertos dirán de qué manera se va a actuar en más medidas preventivas, donde los municipios han acatado, sin distingo de partido o incluso de los llamados costos políticos, entendiendo que por encima de todo está la salud.