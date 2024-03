Por ‘lunes de basura que no es basura’ dejan de llegar al relleno sanitario 40 toneladas al mes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El principal resultado del programa ambiental ‘lunes de basura que no es basura’ es que se evitado llevar mensualmente 40 toneladas al relleno sanitario, celebró el

titular de la Secretaría de medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu) del Municipio de Aguascalientes, Julio César Medina Delgado.

El burócrata dijo sobre el programa ‘el lunes de basura que no es basura, ese va a seguir en difusión es un tema de conciencia ambiental, de cultura ambiental y de educación ambiental, así que vamos a seguir trabajando con el lunes de lunes de basura que es basura’.

En seguida destacó, ‘hay un resultado que nos están pasando se están haciendo los análisis, ya prácticamente en junio vamos a llegar a un año de esta campaña del día de basura que no es basura, así que bueno pues el resultado que se está teniendo positivo es que aproximadamente 40 toneladas al mes, no están llegando al relleno sanitario’.

‘La gente está acudiendo a este llamado, está atendiéndolo, esta haciendo esta separación en casa y bueno pues con esto los beneficios que ya hemos hablado de ellos material que se dejan de enterrar en el relleno sanitario, que deja de abonarle a la conclusión de su vida útil, y seguramente alguien se estará beneficiando de este material, la gente que se dedica recuperar este material y bueno le estamos ayudando a hacerles un poco más fácil la vida’ resaltó.

Subrayando para concluir que ‘40 toneladas, por ejemplo si pensamos en un auto compacto de la marca que tú quieras, el peso de un auto es aproximadamente de una tonelada, entonces pensemos en 40 autos, en un mes, que están dejando de ser enterrados en el relleno sanitario’.