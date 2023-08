Por los animales, Leona Lewis alza la voz

Redacción

Antes de soñar con convertirse en cantante, Leona Lewis guardaba otra pasión latente y ésa era su amor por los animales. Desde que era una niña, recuerda lo feliz que la hacía estar rodeada de todo tipo dentro y fuera de casa, y cómo la conexión que sentía con cada uno, y sus ganas desenfrenadas por protegerlos, se acrecentaban día con día.

Amaba especialmente a los caballos y recuerdo que en cada ciudad a la que íbamos yo buscaba visitar los establos sólo para estar rodeada de ellos y cuidarlos. Pude ver lo inteligentes que son emocionalmente y cómo respondían al amor y cuidado. PUBLICIDAD

Me hizo darme cuenta de que los animales son seres sumamente sensibles y desde entonces me ha apasionado mucho el buscar protegerlos”, compartió Lewis en entrevista exclusiva con Excélsior.

Es por eso que cuando recibió la invitación de colaborar en el programa Jane, el cual rinde honor a la labor altruista que la Dra. Jane Goodall ha hecho en defensa de estos seres como etóloga (experta en comportamiento animal) y mensajera de la paz de ONU, la intérprete de I See You no dudo en sumarse inmediatamente.

Me contactó Diane Warren que es una maravillosa compositora (14 veces ganadora al Oscar por canción original) y escribió este tema para este show. Hemos sido amigas por años y ambas realmente amamos a los animales, entonces fue un proyecto en el que naturalmente quisimos involucrarnos.

En el caso de Jane, siempre me ha inspirado su trabajo, y para mí fue un honor que me pidieran participar cantando esta canción. Soy muy afortunada de formar parte de un proyecto que eleve el trabajo de estas maravillosas mujeres”, destacó.

La serie, cuya primera temporada de diez episodios está disponible en Apple TV+, sigue a una pequeña ambientalista de 9 años de nombre Jane García, que con su poderosa imaginación, lleva a sus mejores amigos, David y el chimpancé Greybeard, en aventuras épicas para ayudar a proteger a animales silvestres de todo el mundo siguiendo los pasos de su ídola, la Dra. Goodall.

Una producción que la cantante espera sirva de ejemplo para que las nuevas generaciones se sumen a la causa.

Creo que hemos trazado un largo camino en defensa de los animales y el generar conciencia sobre la compasión que debe existir hacia ellos, y ahora es maravilloso tener un show dedicado a ello y me hace muy feliz que además sea dentro de una plataforma tan grande.

Los niños guardan una conexión innata con la naturaleza que creo que se va perdiendo conforme crecemos, entonces entre más shows siembren y apoyen esa empatía y amor, mejor será para las futuras generaciones”, puntualizó la artista de 38 años, quien en 2022 se convirtió en mamá por primera vez.

A través de su coro “With every one step you’re one step closer to getting right where you are meant to be” (Con cada paso que das estás más cerca de estar exactamente donde debes estar), la canción engloba un mensaje de esperanza y empoderamiento que no sólo resuena con la causa, sino con el creer en uno mismo, otro discurso que la estrella espera llevar a su audiencia.

Como mucha gente, he tenido que superar ciertos desafíos a lo largo de mi vida para llegar hasta donde estoy el día de hoy, seguir el sueño de convertirme en cantante y tener una carrera con ello era algo que para mí se veía totalmente irreal, pero era una pasión desenfrenada que sentía.

No fue un viaje sencillo, pero en el camino he aprendido muchas lecciones valiosas que me han servido en la vida, el creer en mí misma es algo que tengo muy afianzado, pero es verdad que a veces sigo batallando con esa confianza, y sigo aprendiendo cosas de mí misma. Es un viaje continuo en el que, como dice la canción, trato de tomarlo un paso a la vez”, destacó.

SOBRE JANE

La serie está hecha con base en CGI y acción en vivo.

Se basa en la misión de la etóloga inglesa Jane Goodall, quien ha dedicado su vida y expertise a la defensa animal.

La serie está actualmente disponible por Apple TV+.

La primera temporada cuenta con diez episodios.

Es protagonizada por Ava Louise Murchison, Mason Blomberg y Tamara Almeida.

