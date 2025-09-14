Por inseguridad, llegan productores de otros estados a Aguascalientes: Sedrae

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Siguen arribando a Aguascalientes productores de otras entidades quienes migran hacia municipios locales, debido a desplazamientos forzados por cuestiones de seguridad, expuso Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae)

“Fundamentalmente de Zacatecas han llegado algunos productores y quienes han llegado en busca de zonas más propicias o mejores condiciones para aventurar su capital. Incluso se apoyan en los créditos del gobierno del estado”, mencionó el funcionario.

– ¿Cuántos productores estima que han llegado por cuestiones de desplazamiento?

– Nosotros tendremos identificados unos 20 productores fuertes.

Armendáriz García mencionó que la mayoría de estos productores foráneos se han asentado en el municipio de Tepezala, aunque también se tienen registros de casos en Pabellón, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo; la mayoría de estas comunas al norte del estado.

“Algunos de ellos compraron ranchos o la superficie que están trabajando, otros están rentando la tierra, otros pusieron invernaderos de tomates, o se encuentran trabajando la línea de hortaliza”, agregó el titular de Sedrae.