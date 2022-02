Por inseguridad, Orozco buscará reunión con David Monreal 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A la brevedad el gobernador panista Martín Orozco Sandoval buscará reunirse con su homólogo zacatecano el morenista David Monreal, para tratar el tema de la violencia y del exilio que están buscando familias del estado vecino.

En el espacio del programa de radio, Buenos Días Gobernador, Orozco Sandoval lamentó que se esté dando esta migración por la violencia que se padece.

“Fíjate, esa palabra del exilio hasta parece más con lo que se está viviendo en Ucrania, pero que lo estemos diciendo aquí en México y en nuestra región pues no, entonces denme la oportunidad de hablar con el gobernador de Zacatecas”, insistió en un par de ocasiones.

Aguascalientes no está cruzado de brazos y por lo pronto replegó a la frontera norte y sur a la mayoría de los elementos estatales de la policía por las circunstancias que vive Zacatecas.

Sin embargo el mandatario estatal dijo al final que no se puede ser tan insensible y dejar a su suerte a pobladores de comunidades zacatecanos que son vecinos, como en el caso de la comunidad de Los Campos en donde una sola calle divide a Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas.