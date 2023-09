Por indecentes vetan en Venecia a Kanye West y su pareja

Redacción

Italia.-Hace unos días, Kanye West y su pareja Bianca Censori, fueron vistos disfrutando de los famosos canales de Venecia en lo que se le conoce como un “taxi acuático”. El paseo de West y Censori se convirtió en todo un escándalo debido a que salieron a la luz fotografías donde se veía que West tenía su pantalón bajo, dejando su trasero al descubierto. Además, Censori fue captada con su cabeza a la altura del regazo del rapero, por lo que varios medios y usuarios de redes, aseguraron que Bianca le estaba practicando sexo oral a su pareja.

Ahora, Venezia Turismo Motoscafi, la empresa donde Kanye y Bianca rentaron el bote en el que ocurrió el incidente, ha emitido un comunicado publicado por Daily Mail Australia donde asegura que la pareja ya no es bienvenida en sus botes.

Kanye West y Bianca Censori son vetados de por vida de la compañía de botes donde fueron captados en pleno encuentro sexual

En el comunicado, la empresa asegura que el conductor del bote no vio las conductas inapropiadas de Kanye y Bianca, pues estaba al tanto de lo que ocurría en los canales venecianos. No obstante, de haberse percatado les habría obligado a abandonar la embarcación. También se menciona que una tercer persona estaba en el bote obstruyendo la visión del conductor, lo que facilitó que la pareja tuviera este polémico encuentro.

“Nos desvinculamos completamente de tales actos y comportamientos. El señor West y su esposa seguramente ya no serán bienvenidos a bordo de los barcos de nuestra empresa”, sentencia el equipo de Venezia Turismo Motoscafi.

Kanye y Bianca llevan varias semanas en Italia, y prácticamente desde el día uno han generado el odio de los locales. Censori ha sido vista varias veces en Italia con prendas que dejaban muy poco a la imaginación, lo que desencadenó una serie de peticiones para que la arquitecta fuera castigada por las autoridades. Las personas que se pronunciaron exigían que Bianca pagara una multa por indecencia, la cual puede rondar entre los USD 5 mil y USD 10 mil dólares.

Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group EXCLUSIVE Tuscany, August 05, 2023 Controversial rapper Kanye West is seen with his wife Bianca Censori who rocks a see-through outfit while out in Tuscany*** El controvertido rapero Kanye West se ve con su esposa Bianca Censori, quien luce un atuendo transparente durante un paseo en la Toscana.

Si bien, estas quejas no llegaron más lejos, el caso del bote podría hacer que las autoridades sigan más de cerca los pasos de la pareja, que hoy más que nunca han sido condenados por el pueblo italiano famoso por su conservadurismo. Incluso, usuarios de redes se pronunciaron asegurando que estas conductas dan una muy mala imagen de los turistas estadounidenses. Paralelamente, otros ven a Bianca como una víctima de Kanye, quien la ha manipulado para actuar y hasta vestir de cierta forma para generar escándalo.

“¿Cómo es que estos dos no han sido detenidos por comportamiento lascivo?, Este tipo de truco tonto es lo que ayuda a pintar todos los estadounidenses como tener cero clase o respeto”, “Esa pobre mujer necesita ayuda. Parece miserable. Liberen a Bianca”, “No se sorprendan si después sale diciendo que fue horrible con ella… parece que está humillada”, “Las autoridades italianas tienen que detenerlos por indecencia por ese comportamiento lascivo y repugnante en público. Es evidente que hay multitudes, niños probablemente vieron”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Kim Kardashian estaría “desesperadamente avergonzada y preocupada” por las conductas de Kanye REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

Según reportes de The Sun, hay otra víctima en el nuevo escándalo de Kanye: su esposa Kim Kardashian, quien estaría “desesperadamente avergonzada y preocupada” debido a los continuos comportamientos erráticos de West. En varios episodios del reality The Kardashians, la socialité se ve devastada por ver la persona tan diferente que ahora es Kanye, sobre todo cuando hace un sin fin de esfuerzos para que los hijos que comparte con el rapero no se enteren de todo el desastre que su padre genera a su paso.

