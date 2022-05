Por homicidio vinculan a proceso a elemento de la Guardia Nacional

Redacción

Guanajuato.-Un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Jesús, fue vinculado a proceso penal por el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG), Ángel Yael Ignacio Rangel, informó la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR).

“De acuerdo con la carpeta de investigación, FGR estableció la identidad de un elemento de la GN identificado como Jesús A a quien se supone probable responsable en el hecho que la ley establece como homicidio, en agravio del estudiante de la Universidad de Guanajuato identificado como Ángel Y, así como por el mismo delito en grado de tentativa en agravio de tres estudiantes más”, difundió.

Después de que el elemento fue identificado se solicitó un mandamiento de captura a un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, señaló.

“En consecuencia, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron a Jesús A y el Ministerio Público Federal formuló la imputación por los ilícitos señalados y solicitó su vinculación a proceso”, relató la FGR.

Agregó que Jesús solicitó ampliar el termino legal para aportar datos a su favor antes de que el juez de Distrito resolviera si decretaba la vinculación a proceso.

“El viernes se reanudó la audiencia y se obtuvo auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado – en agravio de Ángel- y lesiones – en agravio de Alejandra Carrillo Franco-, imponiéndose al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como dos meses de plazo para la investigación complementaria”, señaló la Fiscalía.

Aunque la FGE no lo informó, el juez determinó no vincular al oficial por el delito de tentativa de homicidio en agravio de dos estudiantes. La UG anunció que impugnarán la no vinculación.

“El juez resolvió no vincular a proceso al imputado, por homicidio calificado en grado de tentativa, con respecto a nuestros otros dos estudiantes que iban en el vehículo. Impugnaremos esa parte de la resolución, pues también se puso en peligro su vida”, anunció el rector de la máxima casa de estudios, Luis Felipe Guerrero Agripino.

El oficial de la Guardia Nacional estará recluido en el penal federal del municipio de Ocampo, el tiempo que dure el juicio. En la audiencia el elemento federal pidió ser enviado a una cárcel militar porque en la prisión federal había criminales que podían atentar contra su vida.

El 27 de abril, en la comunidad de El Copal del municipio de Irapuato, dos elementos de la GN dispararon contra la camioneta donde viajaba Ángel y tres estudiantes más.

Trascendió que la Guardia Nacional marcó el alto a la unidad, pero dispararon porque la camioneta no paró.

Cabe recordar que un segundo oficial de la Guardia Nacional, acusado de tentativa de homicidio, no fue vinculado a proceso penal y la FGR anunció que apelaría la decisión del juez.

En la comunidad de El Copal está instalada la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, donde Ángel estudiaba la carrera de Agronomía.

Con información de la Jornada