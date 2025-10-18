Por homicidio culposo vinculan a proceso a francisco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del agente del Ministerio Público, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Francisco “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, tras un hecho de tránsito en el que dos menores de edad perdieron la vida.

Los hechos se registraron el pasado 3 de octubre de 2025, sobre la carretera estatal número 25, a la altura del kilómetro 20+800 en la comunidad de Jaltomate, cuando el imputado conducía un vehículo presuntamente bajo los influjos del alcohol. De acuerdo con la investigación, el conductor invadió un carril de contraflujo, impactando primero una camioneta y posteriormente cortando la circulación de una motocicleta en la que viajaban las víctimas.

A consecuencia del impacto, los menores salieron proyectados y sufrieron lesiones que les causaron la muerte. Tras el accidente, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al sitio, mientras que la Fiscalía Estatal inició las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

El agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial, logrando que Francisco “N” fuera llevado ante la Juez de Control para determinar su situación jurídica.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Juez de Control vinculó a proceso al imputado por el delito de homicidio culposo, imponiéndole diversas medidas cautelares, entre ellas, la obligación de firma semanal ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del estado sin autorización judicial, así como la restricción de acercarse a los familiares de las víctimas y a los lugares donde residían.

Finalmente, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía Estatal continuará recabando información que fortalezca la carpeta de investigación y contribuya al esclarecimiento de los hechos.