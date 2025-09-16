Por golpear a los que iban a cortarle el agua, vinculan a proceso a Cayetano

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través del personal subscrito a la Vicefiscalia Regional, obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra de Cayetano “N”, señalado como probable responsable en la comisión del delito de lesiones dolosas.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 12 de noviembre de 2024, en la comunidad de La Estación, municipio de Rincón de Romos, cuando la víctima y un acompañante acudieron a un domicilio para realizar un corte de agua por falta de pago. En ese momento, el imputado salió del lugar y, tras exigir de forma violenta que se retiraran, presuntamente persiguió a la víctima hasta su vehículo, donde le propinó un puñetazo en la oreja derecha.

Posteriormente, al voltear la víctima por instinto, el imputado habría aprovechado para golpearlo nuevamente con varios puñetazos en el rostro y la espalda, causándole lesiones que alteraron su estado de salud.

Tras recibir la denuncia, el personal de la Vicefiscalia Regional inició con la diligencias correspondientes.

Durante la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba recabados en la investigación, los cuales fueron suficientes para que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso.

Asimismo, la Juez de Control determinó la imposición de medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la obligación de firma mensual y la prohibición de acercarse a la víctima, con el objetivo de salvaguardar su integridad.

De igual manera, se estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la agente del Ministerio Público continuará con el acopio de datos de prueba que fortalezcan la carpeta de investigación.