Por fraudulento vinculan a proceso a Ernesto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de su personal operativo, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Ernesto “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de Fraude, en agravio de un centro médico ubicado en la ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 22 de julio del año 2022, Ernesto “N” celebró un contrato de obra con el representante legal de la institución médica, para la ampliación de una clínica situada en la colonia El Caminero. En dicho acuerdo se estableció que el proyecto ejecutivo tendría un costo total de $7,355,908.45 (siete millones, trescientos cincuenta y cinco mil, novecientos ocho pesos con cuarenta y cinco centavos).

El imputado habría asegurado a la parte ofendida que su empresa contaba con un equipo multidisciplinario y capacitado, con experiencia en construcción de clínicas, así como con licencia de construcción y permisos de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Sin embargo, las investigaciones revelaron que no contaba con dicho equipo y que nunca tramitó la licencia ni obtuvo el permiso de la autoridad sanitaria.

A fin de iniciar los trabajos, el acusado presuntamente solicitó un anticipo, el cual le fue entregado con la expectativa de que la ampliación se realizara en el menor tiempo posible. No obstante, de la obra contratada únicamente construyó un almacén, sin control ni supervisión de autoridades, y sin la intervención del personal especializado que había prometido.

Ernesto “N” presuntamente recibió la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos) como pago inicial, haciéndole creer al afectado que esa era la suma correspondiente al costo de lo construido, e incluso reclamando un supuesto adeudo. Cuando fue requerido para justificar la erogación de dicho monto por la parte afectada, no presentó documentación alguna y abandonó la obra.

Las investigaciones ministeriales habrían determinado que el acusado sólo utilizó en la construcción del almacén, con una superficie de 56 metros cuadrados, la cantidad de $627,771.20 (seiscientos veintisiete mil, setecientos setenta y un pesos con veinte centavos), incluyendo material y mano de obra. Peritajes técnicos detectaron además diversas fallas estructurales en dicha edificación.

En consecuencia, el imputado presuntamente obtuvo un beneficio económico indebido por $3,372,230.00 (tres millones, trescientos setenta y dos mil, doscientos treinta pesos), con un perjuicio significativo al patrimonio del centro médico.

La agente del Ministerio Público a cargo del caso llevó a cabo la integración de la carpeta de investigación, recabando declaraciones, dictámenes técnicos y evidencia documental, con el objetivo de acreditar la probable responsabilidad del imputado.

Posteriormente, acudió ante el Juez y solicitó su citación para la audiencia inicial.

En la audiencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Ernesto “N” por el delito de Fraude, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La autoridad no consideró necesaria la imposición de medidas cautelares en esta etapa procesal, por lo que el imputado continuará su proceso en libertad.