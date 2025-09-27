Por fraude Mario Alberto se va a la cárcel

Redación

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado informa sobre la vinculación a proceso de Mario Alberto “N”, señalado por su presunta participación en hechos constitutivos del delito de Fraude, en agravio de una persona a la que no cumplió con la entrega de un bien previamente pagado.

De acuerdo con la denuncia presentada, el imputado habría recibido la cantidad de $188,000.00 (ciento ochenta y ocho mil pesos moneda nacional) como pago por un tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 20 mil litros. Sin embargo, desde el mes de junio del año 2022, no realizó la entrega del bien ni devolvió el dinero correspondiente.

Ante los señalamientos, la agente del Ministerio Público inició las investigaciones pertinentes, recabando datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad de Mario Alberto “N” en los hechos denunciados. Derivado de ello, fue citado a comparecer ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso en contra del imputado, al considerar que los datos aportados por la representación social sustentaban de manera adecuada la imputación formulada.

Asimismo, se impuso como medida cautelar la consistente en la prohibición de salir del país sin autorización judicial, con el objetivo de garantizar la comparecencia del imputado durante el desarrollo del proceso penal.

El órgano jurisdiccional estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía Estatal continuará con la integración de la carpeta, a fin de robustecer la acusación y procurar que se haga justicia a la víctima.