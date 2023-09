Por fin WP agrega el botón que muchos estaban pidiendo

Redacción

EEUU.- Una gran cantidad de usuarios han estado pidiendo una interfaz renovada para su aplicación, buscando tener una experiencia más moderna y accesible. WhatsApp ha mostrado planes de mejorar y perfeccionar aún más esta interfaz con las próximas actualizaciones, y ahora tenemos una nueva que seguramente te va a encantar. En este artículo vamos a contarte los detalles de lo que está por venir, ¡sigue leyendo para descubrirlo!

¿Cuál es la novedad? Resulta que WhatsApp está trabajando en un nuevo filtro “Grupos”, una característica que ayudará a los usuarios a encontrar y administrar sus chats grupales más fácilmente. Somos conscientes que muchas veces es tedioso tener revuelto tanto chats grupales como personales, si eres activo en WhatsApp después de un largo tiempo tendrás que buscar en una lista que parece interminable. Ahora finalmente esta función permitirá a los usuarios organizar mejor su lista de chats y encontrar los grupos más rápido.

De acuerdo con el medio especializado WABetaInfo, en la última actualización beta de WhatsApp para iOS 23.19.1.72, que está disponible en la aplicación TestFlight, así como en la actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.19.7, que está disponible en Google Play Store, la empresa de redes sociales se mantiene firme trabajando en la nueva interfaz, donde ahora incluye una función de filtro mejorada. El objetivo de esta nueva función está es simplificar el proceso de localización y gestión de conversaciones grupales, de esta forma podrás estructurar mejor tus conversaciones.

En la siguiente captura de pantalla se puede ver cómo se muestra el botón de filtro de chats grupales. Todavía no podrás verlo en tu cuenta ya que se trata de una función en desarrollo y se lanzará en una futura actualización de la aplicación.

Si bien es cierto, este es un cambio importante, es solo una pequeña parte de lo que está por venir. Hace poco informamos de que WhatsApp para Android 2.23.14.17 de Google Play Store muestra cómo la empresa de redes sociales está desarrollando una nueva función para filtrar fácilmente la lista de chat. También anunciamos el desarrollo de una interfaz similar en la actualización beta de WhatsApp para iOS 23.17.1.77, que se lanzó en la aplicación TestFlight. En concreto, otras herramientas que se están trabajando es el filtro de búsqueda para separar mensajes personales y de negocio.

Cada mes alrededor de 2 mil millones de personas en más de 180 países usan WhatsApp. Esto lo convierte en la red social de mensajería instantánea más popular del mundo. Se utiliza para mantenerse en contacto con amigos y familiares, grupos de trabajo, etc. Una de las funciones que facilita el trabajo en muchos aspectos son los botones de filtro de búsqueda en la pestaña de chats. No cabe duda, aprovechar las nuevas funciones de WhatsApp pueden hacerte la vida más fácil, cuando tengamos más detalles lo podrás encontrar aquí en Enséñame de Ciencia.

*Información de Enséñame de Ciencia.