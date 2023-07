Por fin, Kylie Jenner reconoce que se “operó los senos”

Redacción

EEUU.- Finalmente, Kylie Jenner ya no guarda secretos, y es que en el más reciente episodio de The Kardashians, la empresaria del maquillaje finalmente admitió que se operó los senos después de años de negar que se había hecho alguna cirugía plástica, sin embargo, admitió que no está satisfecha con los resultados.

Fue en el final de temporada del famoso reality show, que Jenner, de 25 años, reveló que se “operó los senos” poco antes de quedar embarazada de su hija Stormi Webster, quien nació el 1 de febrero de 2018.

Kylie Jenner confiesa que se arrepiente de operarse los senos

“Me operé los senos antes de que naciera Stormi… sin pensar que tendría un hijo cuando tuviera 20 años”, dijo la fundadora de Kylie Cosmetics en un confesionario en el programa de Hulu. “Tenía hermosos senos, naturales. Simplemente hermosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y solo desearía, obviamente, nunca haberlo hecho para empezar”, continuó Jenner.

“Recomendaría a cualquiera que esté pensando en eso que espere hasta después de los niños”, concluyó la mamá de Stormi y Aire, este último nació el pasado 2 de febrero de 2022 .

La revelación surge después de años de negarlo, incluso, Jenner le dijo a sus seguidores de Twitter en 2016 que el tamaño de sus senos se debía a “esa época del mes” y que se “desinflamarían”.

Asimismo dijo que usó el sostén push-up Bombshell de Victoria’s Secret, que promete aumentar el busto de quien lo usa dos tallas extra. “No comparto esto con mucha gente, pero todos piensan que recientemente me hice un aumento de senos, pero no lo hice”, dijo en 2015 en declaraciones para la revista People. “Solo uso Bombshell de Victoria’s Secret. Es un cambio de vida. He conseguido que todas mis hermanas y todas mis amigas lo usen”.

Kylie Jenner no quiere que su hija Stormi se haga ninguna cirugía plástica cuando sea adolescente

Jenner también dijo que lamenta su decisión después de tener a su hija y compartió: “Me rompería el corazón si Stormi quisiera arreglarse el cuerpo a los 19”, declaró. “Ella es la cosa más hermosa que existe. Quiero ser la mejor mamá y el mejor ejemplo para ella. Desearía poder ser ella y hacerlo todo diferente porque no me tocaría nada”.

En el episodio de The Kardashians, Kylie intentó callar los rumores sobre que se ha sometido a importantes procedimientos de cirugía plástica a lo largo de los años. “Uno de los conceptos erróneos más grandes sobre mí es que yo era una niña insegura y me operaron mucho para cambiar toda mi cara, lo cual es falso”, dijo durante una plática con sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian.

“Solo me he hecho rellenos. No quiero que eso sea parte de mi historia”, continuó.

La estrella de los reality shows admitió por primera vez que se hizo rellenos labiales a los 17 años y explicó que mientras crecía ella era “la niña más segura de sí misma”. “Siempre me amé a mí misma, todavía me amo”, agregó Kylie, antes de admitir que el escrutinio de la gente la ha lastimado a lo largo de los años.

Kylie les dijo a Khloé y Kourtney que, debido a que una vez se burlaron de sus orejas, ella se soltó el cabello y las ocultó durante “años”, pero le encanta que Stormi haya heredado las mismas características.

