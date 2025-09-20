Por fin gana Necaxa y Gago respira

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Equipo de Aguascalientes recibió en el Estadio Victoria a la escuadra de Puebla para disputar el encuentro correspondiente a la jornada 9. El partido concluyó con victoria para los Rayos por marcador de 1-0. La primera mitad inició de manera cerrada, con ambas escuadras buscando adueñarse de la pelota y cerrando los espacios.

Con el paso de los minutos, los Rayos tomaron la iniciativa y comenzaron a generar aproximaciones de peligro. A pesar de la insistencia, no encontraban claridad para abrir el marcador, hasta que en los minutos finales del primer tiempo, Agustín Palavecino intentó un disparo que fue desviado por la zaga visitante, provocando que el esférico terminara en propia puerta para el 1-0.

En el complemento, Puebla salió con mayor ímpetu ofensivo en busca del empate. Sin embargo, el orden defensivo de los Rayos mantuvo el marcador sin cambios.

Con el paso de los minutos, el estratega necaxista realizó ajustes que devolvieron la iniciativa ofensiva al equipo, generando nuevas oportunidades de peligro.

En los instantes finales, Puebla reaccionó y presionó en el área necaxista, pero los locales lograron sostener la ventaja hasta el silbatazo final, concretando así la victoria en Aguascalientes.