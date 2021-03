Por falta de recurso federal parado proyecto de pavimentación de 3er anillo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles Filemón Medina, reveló que por falta de recursos federales al municipio capital está parado el proyecto de continuación de pavimentos en el Tercer Anillo de Circunvalación.

“No hay recursos, no hay nada, no vemos interes de la federación, antes si veíamos que los gobiernos estatales y municipales conseguían recursos y ahora no les dan nada”.

Dijo que la misma alcaldesa con licencia Tere Jiménez, reveló que tiene la frustración de que no se le apoyo con recursos para dicho proyecto que es prioritario para el ayuntamiento.

“Al final no le dieron ningún recurso, la hicieron presentar el proyecto por el orden de los 1,500 millones de pesos y a la mera hora le dijeron que no había ni un cinco”.

Lamentó la cerrazón de la federación para invertir en obra, dónde no han entendido que la misma es un detonante para la economía.