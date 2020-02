Por falta de presupuesto INE suspende construcción de su sede en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por lo pronto queda suspendida la construcción de la sede propia del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, esto debido al recorte presupuestal para este este 2020, reveló el Delegado Ignacio Ruelas Olvera.

Explicó que de un presupuesto para Aguascalientes de 88 millones 291 mil pesos en 2019, este año solo ejercerán 85 millones 649 mil pesos, lo que los obliga a no proyectar infraestructura.

“Por lo pronto la construcción está suspendida de manera lamentable, y les informo que somos el único estado de la república cuyo terreno que donó el gobierno del estado en 1992 no tiene cláusula de gobernabilidad; que quiere decir esto que por eso nos hemos rezagado, porque ha habido otros estados donde se les da la donación del predio y tiene tiempos de ejecución lo que les obliga a cumplir, pero aquí no hay”.

El predio consta de 500 metros cuadrados y la construcción está proyectada en 70 millones de pesos ubicándose en avenida de los Maestros a un costado del CRENA.

En su momento solo se alcanzó para bardearlo, sin embargo se tiene prestado al municipio capital para guardar maquinaria y algún otro equipo, en un afán de colaboración.

Reconoció que en las actuales instalaciones en que se ubican al sur de la ciudad ya no reúnen las características para albergar al personal y al desarrollo propio de las actividades, donde mensualmente se erogan rentas por alrededor de los 40 mil pesos.