Por falta de dinero, casi 70 mil no tienen celular en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Casi 70 mil personas de la entidad no contaron con un teléfono celular debido a la falta de recursos económicos durante el 2021, mientras que más de 40 mil aseguraron que no tienen este dispositivo porque cree que no lo necesita, revela la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Las cifras señalan que en Aguascalientes, un total de 244 mil 769 personas dijeron que no disponían de un teléfono celular. De ellos, 68 mil 735 apuntó que la razón era la falta de recursos económicos, mientras que 49 mil 727 señalaron que no les interesaba o no necesitaban un dispositivo así.

Además, 36 mil 969 personas manifestaron que no sabían utilizar un teléfono celular, por lo que no contaban con uno propio; 62 mil 422 aseguraron que no les permitían usarlo y 3 mil 290 señalaron que no lo hacían por una discapacidad física o mental.

De igual forma, 21 mil 832 manifestaron otras razones por las que no tenían un celular, mientras que 1794 dijeron que lo evitaban por razones de seguridad.

Ninguno de los encuestados manifestó la falta de servicio en su localidad como un impedimento para tener un teléfono celular.

A nivel nacional, las entidades con más personas sin celulares son México, con más de 3 millones de personas; Chiapas, con 2 millones 217 mil y Veracruz, con 2 millones 132 mil habitantes.