Por falta de consumo, precio de la carne se desploma hasta en 20%

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ante una creciente falta de consumo el precio de la carne ha sufrido una rebaja de hasta un 20% en el año, aseguró el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba.

-¿En cuánto está el precio de la carne?

-Mira, el precio de la carne de enero para acá (…) estamos hablando de hasta un 20% menos, ósea, está más barata que el año pasado.

Remarcó que el precio del producto baja por qué no hay dinero para el consumo.

Presumió que pese a este escenario junto con el de la sequía los ganaderos siguen en pie.

-¿No han buscado otros giros o se han ido a quiebra?

-La ganadería no se hace de un día para otro, los ganaderos venimos de familias de hace muchos años y hemos quebrado muchas veces y nos hemos vuelto a levantar, por lo que esperamos que en esta ocasión no sea la excepción, remató.