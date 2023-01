Por falta de agua, le echan montón a Alcalde en plena entrega de obra

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Está mañana el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, entregó una calle hecha con concreto hidráulico en el fraccionamiento Pocitos.

Al evento, además de los funcionarios, acudieron un par de vecinos de la zona para hacerles una petición a las autoridades pues llevaban ya más de seis meses sin agua en sus hogares.

Los quejosos señalaron que en la zona alrededor de la calle Leonardo Muro López no llega el agua. “Ni una gota, tenemos como seis o siete meses. Hablamos, nos quejamos con Veolia, pero a veces no nos mandan siquiera una pipa del agua. Hasta nos da risa porque nos dicen que sepamos distribuir el agua, pero ¿cuál agua?”, dijo el vecino de la zona durante el evento.

Agregó que, a pesar de no tener ya con este vital líquido, siguen pagando puntualmente con el servicio para que no se acumulen adeudo. Sin embargo, tras ya tanto tiempo de no tener agua, está considerando ya dejar de pagar porque no tienen.

Afirmó que llegan a pagar pipas de agua, hasta 700 pesos cada quincena pues esta no es una solución que les dan los de la concesionaria.

Dijo esperar que tenga una respuesta positiva por parte de las autoridades para solucionar de una vez por todo este problema. “Porque si nos duele no bañarnos. Tenemos criaturas, tenemos que mandarlos a la escuela pero no lo hacemos porque no se han bañado, no los vayan a señalar”, comentó.

Durante el evento, el alcalde prometió que solucionaría este problema e incluso solicitó que fuera Veolia para ver personalmente el problema.