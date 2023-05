Por esta razón los automóviles Porsche cuestan tanto

Redacción

España.- La historia de Porsche está muy ligada a una larga trayectoria de producción de calidad; siendo Porsche una marca inherente al lujo, lo que sin duda se refleja en el precio de sus coches, independientemente si son antiguos modelos o recién salidos de fábrica; definitivamente no son magos de trucos baratos.

Fue en1931, cuando comenzó, fue una empresa de consultoría de diseño automotriz; de acuerdo con la web oficial de la marca alemana, su fundador, el ingeniero austriaco Ferdinand Porsche, no tenía la mínima intención de fabricar sus propios coches.

Y es que su verdadero deseo era producir diseños técnicos para otras marcas de automóviles y cobrarles por las licencias; y según el portal Autoweek, la oportunidad de Porsche surgió de un encargo recibido por parte de la administración alemana del Tercer Reich durante el año 1934 para construir un coche popular pero de calidad.

Es así como nace el primer prototipo de prueba Volkswagen “Tipo 1”, más conocido tiempo después como Volkswagen Beetle o Escarabajo; sin embargo, no fue hasta que Porsche comenzó a fabricar sus propios coches y a participar en carreras de motor que la marca inicia su escalada.

Ello ocurrió luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial; basado en el diseño del VW, en junio de 1948 Porsche presentaría su primer modelo: el 356, un coche perfecto para recorrer las autopistas.

Con base en su éxito, la compañía empieza a comercializar el Porsche 356 en gran escala en otros países, incluido Estados Unidos, lo cual impulsó aún más su reputación entre los entusiastas de las carreras.

Al darse cuenta de su potencial, Porsche debuta oficialmente en competición en 1951, ganando las 24 Horas de Le Mans en la categoría hasta 1100cc. Desde entonces, la marca ha consolidado su gloria consiguiendo 19 victorias en la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo.

El fabricante alemán se especializó en la producción de automóviles deportivos lujosos, de alta gama. Ha presentado muchos modelos además de sus coches de carreras, ganando con ellos una reputación insuperable de rendimiento técnico y manejo.

Uno de sus vehículos de carreras más populares es el Porsche 911; pues según informó el diario The New York Times, el 911 ocupó el quinto puesto en una votación por el “Auto del Siglo”;dicho modelo, es un coche deportivo altamente personalizable que comienza completamente nuevo desde los 97.400 dólares, se vende además a los no corredores, para que también puedan soñar con la pasión de las competencias. Incluso se sabe de algunos 911 de segunda mano que se venden por cientos de miles de dólares.

La línea de producción de la compañía se ha extendido a la venta de accesorios de lujo como relojes, gafas de sol y hasta muebles, buscando capitalizar la reputación de sus vehículos; sino una marca que es tan sinónimo de opulencia, que el Luxury Institute, una empresa de consultoría de bienes y servicios de primera calidad con sede en Nueva York, calificó a Porsche en 2009 como “la marca automotriz más prestigiosa del mundo”.

*Con información de Grandes Medios.