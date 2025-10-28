Por esta razón la pirotecnia afecta a los perros y gatos

Redacción

Ciudad de México.-Durante las fiestas Patrias en septiembre, la celebración de San Judas Tadeo en octubre 28, o las de fiestas de Navidad y Año Nuevo, es muy común que haya muchos fuegos artificiales como parte de las celebraciones, aunque se ven muy bien, la realidad es que pueden ser nocivas para las mascotas. Pero, ¿por qué la pirotecnia afecta a los perros y gatos? Te contamos todo sobre ello.

¿Por qué los fuegos artificiales afectan a los perros y gatos?

La pirotecnia afecta de manera severa a perros y gatos debido a la agudeza de su sistema auditivo, que es significativamente más sensible que el de los humanos. Los sonidos producidos por los fuegos artificiales, que pueden superar los 150 decibelios, resultan ensordecedores y, en muchos casos, dolorosos para estas mascotas.

Además, el carácter inesperado y la falta de patrones en los estallidos generan una respuesta de estrés extremo, activando el sistema nervioso simpático y provocando taquicardia, hiperventilación y una sensación de amenaza inminente.

A este impacto físico se suma el aspecto psicológico. Los animales no comprenden el origen ni la naturaleza de los ruidos, lo que intensifica su sensación de peligro y puede derivar en conductas como esconderse, intentar huir o, en casos extremos, lastimarse.

Los gatos, por ejemplo, tienden a refugiarse en espacios pequeños, mientras que los perros, más propensos a actuar por impulsos, pueden escapar y exponerse a accidentes. En ambos casos, la exposición recurrente a la pirotecnia puede desencadenar trastornos de ansiedad a largo plazo, afectando su calidad de vida.

¿Cómo proteger a los perros y gatos de los fuegos artificiales?

Proteger a perros y gatos de los fuegos artificiales requiere crear un entorno que les proporcione seguridad y reduzca su estrés. Lo primero es preparar un espacio en casa donde puedan sentirse resguardados, como una habitación tranquila y lejos de ventanas, donde se puedan amortiguar los sonidos.

Colocar mantas, juguetes o su cama habitual ayuda a que asocien el lugar con comodidad. Además, mantenga las puertas y ventanas cerradas, minimizando tanto el ruido externo como la posibilidad de que intenten escapar.

El uso de música relajante o ruido blanco también puede ser efectivo para enmascarar los estruendos de la pirotecnia. Es importante evitar reforzar su miedo; Calmarlos con una actitud serena es mejor que reaccionar con sobreprotección, ya que esto podría aumentar su ansiedad.

Si se trata de animales particularmente sensibles, consultar a un veterinario sobre posibles métodos de sedación o el uso de feromonas puede ser una alternativa. Finalmente, asegúrese de que lleve una placa de identificación actualizada es crucial, en caso de que lleguen a huir.

¿Cómo relajar a los perros de los fuegos artificiales?

Para relajar a los perros durante los fuegos artificiales, lo primero es mantener una actitud calmada, ya que ellos perciben el estado emocional de sus dueños. Cree un espacio seguro dentro de la casa, como una habitación tranquila y acogedora, les brinda un refugio donde puedan sentirse protegidos.

Asegúrate de cerrar ventanas y cortinas para minimizar el ruido y los destellos de luz, y utiliza música relajante o ruido blanco para suavizar los sonidos externos.

El contacto físico, como acariciarlos de manera suave, puede ayudar siempre que ellos lo busquen, pero es importante no forzarlos si prefieren estar solos. Envolverlos con una manta ajustada, conocida como “técnica de presión”, puede brindarles sensación de seguridad, al igual que usar productos especializados como chalecos antiansiedad.

Si el perro es extremadamente sensible, consulte con un veterinario sobre feromonas sintéticas o calmantes naturales. Mantén su rutina lo más normal posible antes del evento para evitar que asocien más estrés con la situación.