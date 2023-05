Por esta razón despidieron a ‘El Burro’ Van Rankin de Miembros al Aire

Redacción

Ciudad de México.-Jorge Van Rankin, exconductor Miembros al Aire en el que compartía créditos con José Eduardo Derbez, fue despedido del programa el pasado 2 de mayo. De acuerdo con un video difundido en su redes sociales, Van Rankin fue notificado en los pasillos de la televisora sin un previo diálogo.

“No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte”, expresó en el clip.

No obstante, en una entrevista realizada este miércoles, Eduardo Suárez, productor del programa dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que un día antes había intentado comunicarse con Jorge pero no tuvo éxito.

Conductores de ‘Miembros al Aire’ (Foto: Instagram @miembrosalairetv)

¿Por qué despidieron al ‘Burro’ Van Rankin?

De acuerdo con Suárez, la decisión no se trató de un tema personal sino que fue tomada por la empresa dado que harían cambios importantes en el programa.

Asimismo, el productor dijo que no mencionaría ninguna postura respecto al video que ‘El Burro’ publicó en sus redes sociales.

“No tengo ninguna opinión, esperemos a ver qué dice; me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, ¿no?, no pasa nada”, señaló en la videollamada.

Asimismo Lalo Suárez aclaró algunos puntos respecto a la manera en la que notificaron a Jorge Van Ranking, quien se mostró indignado en un video por haber recibido el aviso de una manera poco formal.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin durante una emisión de ‘Miembros al Aire’. (Foto: Instagram @miembrosalairetv)

“A mí me pidieron hablar con él, yo hablé con él para verlo, el día anterior no pudo, ese día sí llegó aquí al foro, y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro hablar con él, nada más, eso fue tranquilo, abrazo y todo”, relató el también director.

En la entrevista con Gustavo Adolfo, Suárez dijo que desconocía por qué ‘El Burro’ Van Rankin había mencionado que no tenía respuestas a sus llamdas.

“No sé a qué se refiera con que no le contestan, yo lo estuve buscando para poder hablar con él, pero hasta ahí, no sé nada más”, apuntó.

Como conclusión, Eduardo mencionó que tras la charla, Van Rankin se notaba tranquilo y que a manera de despedida se dieron un abrazo.

El ahora exconductor de Miembros al Aire había mencionado la tarde del martes que haría un live para detallar los acontecimientos relativos al despido, sin embargo no realizó nuevas transmisiones o actualizaciones después de su último testimonio.

Con información de El Financiero