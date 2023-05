Por Ella Baila Sola, Peso Pluma tendría que pagarle a Eslabón Armado

Redacción

México.- El tema ‘Ella Baila Sola’, además de éxito ha provocado algunas polémicas, pues tan solo hace unos días el músico Pedro Tovar lanzó un reclamo por el tema que catapultó a la fama mundial a Peso Pluma.

Tovar habría escrito en sus redes “La canción Ella baila sola, para que todos sepan, yo la escribí, no digo que no, Peso Pluma la subió machín, lo digo como es”.

Luego agregó “Pero esa canción yo la escribí y tuve que hacer un chingo de falsos para esa rola, no saben cuánto esfuerzo me tomó para escribir esa canción”.

En tanto que el cantante mexicano al presentarse The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hace unos días también generó controversia; y que según trascendió, a Eslabón Armado no le gustó que no haya sido invitado para interpretación y no ser mencionado en los créditos.

Por lo anterior y según información de TMZ se dice que, “Peso Pluma tendrá que pagar a Eslabón Armado cada vez que cante en vivo ‘Ella baila sola’ por los derechos que pertenecen a la agrupación”.

Aunque debe subrayarse que hasta los momentos no se conoce información oficial por parte e los involucrados.

*Con información de E! Entertainment.