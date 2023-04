Por el descuido del peatón, cerca del 50% de atropellamientos en Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.-“Hemos sido testigos oculares en el puente que está frente al complejo de seguridad pública donde mayormente los peatones cruzan por otros lados menos por el puente. Yo he sido testigo de cómo jóvenes brincan la barrera metálica del camellón, personalmente les he llamado la atención, pero una sanción como tal no la tenemos”, señaló Arturo Martínez Morales, director de Movilidad del municipio capitalino.

Sobre este último punto, el funcionario municipal lamentó que no exista una sanción que se impongan a los peatones por no utilizar este tipo de inmobiliario urbano, sino que insiste en que el uso de este puente es por seguridad de los peatones.

Posteriormente informó que recientemente han ocurrido dos fallecimientos por esta cuestión en el cruce de las calles Chiche-Itza y Avenida Aguascalientes donde el puente está solo a 100 metros para poder hacer un cruce seguro.

“En atopellamientos, yo creo que se tiene un porcentaje importante de gente que se atraviesa, a lo mejor el 50% de estos hechos son porque se cruzan con descuidos”, comentó Martínez Morales

En estos accidentes, comentó que la policía vial solo registra los hechos que ocurren, finalmente es la fiscalía estatal quien determina la culpabilidad de alguno de los participantes.