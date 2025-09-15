Por el delito de lesiones dolosas aprehenden a Andrés

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en el oriente de la ciudad, atendieron el reporte de riña en la comunidad de Calvillito y detuvieron a una persona que tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones dolosas por golpes.

Los elementos de la corporación estatal que se encontraban realizando en su recorrido de vigilancia atendieron el reporte que se recibió en el Servicio de Emergencia 911, en el que se informaba que se estaba registrando una riña en la comunidad de Calvillito, por lo anterior de inmediato se trasladaron al lugar.

Al momento de arribar los policías al sitio del reporte, fueron interceptados por una persona que dijo responder al nombre de Andrés N de 35 años de edad, quién se dijo afectado luego de que varias personas dañaron su vehículo de la marca Volkswagen, Jetta, al momento de revisar sus datos en el Sistema Plataforma México en el C5i, arrojó que dicha persona contaba con un orden de reaprehensión vigente por el delito de lesiones dolosas por golpes, emitida por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Finalmente, el detenido fue trasladado ante el Agente de Ministerio Público del fuero común, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho y se descartaría si se trata de un homónimo.