Por dopaje suspenden a la patinadora Kamila Valieva 

Redacción

Rusia.- Tras dar positivo en un control antidopaje previo a los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, por trimetazidina, que se utiliza para tratar afecciones cardiacas y mejora la circulación sanguínea, la patinadora rusa Kamila Valieva fue suspendida por cuatro años, informó el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Resalta que pese al resultado positivo, la patinadora de 17 años, quien apuntaba a ser la reina de Pekín 2022, en un principio no fue sancionada por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA), ya que consideraron que no había cometido “ninguna falta o negligencia”.

No obstante, el TAS revocó la absolución decretada por las autoridades rusas y sentenció a la patinadora a cuatro años de castigo.

Destaca que Valieva dio positivo a la trimetazidina, una sustancia que mejora la circulación sanguínea y que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) incluyó en su lista de productos prohibidos en 2014.

Se precisó que dicha sustancia se detectó en el cuerpo de Valieva en una cantidad mínima y la patinadora, que entonces tenía 15 años, alegó que se trataba de un error, y que se contaminó por usar los mismos tenedores que su abuelo, pues él recibía un tratamiento con la sustancia para tratar sus problemas cardiacos.

En tanto que en noviembre último, el TAS dictaminó que Valieva no fue capaz de presentar pruebas convincentes que demostrarán que no se dopó intencionalmente.

Por cierto que el inicio de la sanción de cuatro años se fijó a partir del 25 de diciembre de 2021, fecha del control positivo de la patinadora, por lo que culminará en diciembre de 2025. Valieva llegaría a tiempo para participar en los próximos Juegos de Invierno, los de Cortina d’Ampezzo-Milán, en febrero de 2026.

Y como parte de la sanción, la patinadora es descalificada de todas las competiciones en las que participó, asimismo pierde las medallas, premios y recompensas económicas que recibió.

*Con información de Revista Proceso.