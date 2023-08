Por disputa de 2 grupos delictivos, los cuerpos desmembrados y congelados: García

Redacción

Veracruz.- El hallazgo de restos humanos en el municipio de Poza Rica, donde se han contabilizado hasta ahora 13 cuerpos, tiene que ver con la disputa de dos grupos delincuenciales aseveró el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa indicó “se trata, hasta ahorita lo que tenemos, de ajustes que ya tienen rato de dos grupos que ya están enconados”, y señaló que en Poza Rica hay una disputa entre dos “peces gordos” de la delincuencia, una “descomposición” y “traiciones” al interior de los grupos criminales; lo cual incluso derivó que a uno de los jefes le secuestraran a dos de hijos, los cuales fueron liberados posteriormente.

Luego mencionó, “una disputa porque entendemos que hay un desequilibrio de todos los grupos, porque hemos agarrado a todos los jefes y se disputan las plazas y no vamos a permitir que las cosas queden impunes”.

El mandatario estatal, asimismo confirmó que son más de 13 cuerpos descuartizados los encontrados en dos casas de seguridad y destacó la detención de seis personas relacionadas en los hechos.

En este sentido precisó “no se puede hablar de un número específico (…) lamentablemente sí al menos trece cuerpos, con la probabilidad que ese número sea modificado, pero serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado las que finalmente determinen”.

García Jiménez dijo que su gobierno busca que no sigan estos ajustes de cuentas entre grupos delictivos, por lo que su tarea primordial será seguir proporcionando seguridad a la población general en Poza Rica.

Y aseguró “hay tranquilidad, sin embargo no queremos que este ajuste de cuentas entre grupos delictivos sigan (…) estas detenciones son muy buenas para mandar mensaje que no vamos a permitir este tipo de acciones y que vamos parejo, no es solo contra un grupo”.

Finalmente el Ejecutivo precisó que tienen claro el por qué tenían en hieleras los restos humanos y las acciones que pretendían llevar a cabo “y se los paramos en seco”, sin embargo aclaró que no harían pública esa información.

*Con información de EL UNIVERSAL.