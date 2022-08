Por desconfianza y temor, comerciantes de Aguascalientes no denuncian delitos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pequeños comercios son víctimas a diarios de delitos, principalmente de robos y asaltos, sin embargo no se denuncian por la desconfianza a las autoridades, la pérdida de tiempo y el temor a sufrir represalias.

El presidente de los pequeños abarroteros, Antonio Hernández, mencionó que se han registrado casos en donde es más el susto para los encargados que el monto de los que los delincuentes se llevan que prefieren mejor evitar la denuncia.

“Si alguien va a poner la denuncia ya sabemos que lo van a hacer perder su tiempo, lo van a hacer que pase corajes y al final no se resuelve nada”, lamentó.

Más adealente Hernández reveló que se ha llegado al descaro que mismos policías les han dicho que eviten la denuncia al saber que más tardan en llevar a los delincuentes a la cárcel que estos estos en salir.

“Ellos mismos (los policías) dicen, mira ni te metas no va a pasar nada, al contrario tú te vas a meter en problemas si metes la denuncia, porque lo delincuentes pueden tomar represalias.”, explicó al concluir.