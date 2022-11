Por covid aumentó casi 50% cartera vencida en el Instituto de Vivienda de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A consecuencia de la pandemia por el covid-19 se aumentó el número de personas que cayeron en mora de pagos ante el Instituto de Vivienda y Ordenamiento del Patrimonio (IVSOP), reveló el director jurídico, Pedro Zaragoza.

“En la pandemia se generó una falta de pago más grande de lo considerables que es lo que estamos ahorita tratando de corregir”, puntualizó.

En conferencia de medios refirió que de la cartera total que tiene el IVSOP entre un 40 y 50% de las personas traen atrasos importantes”, según el burócrata.

“Entendemos la situación y vemos que no es que la gente no quiera pagar, sino que no puede porque no tiene, pero estamos viendo la manera de regularizarlos”, aseveró.

Al concluir mencionó que se tienen hasta 400 procesos jurídicos abiertos, sin embrago en el caso de aquellos que tienen que ver con situaciones de morosidad y que ya datan de muchos años en donde de las personas de plano no quieren pagar apenas si alcanzan un 10%.