Por concluir operativo peregrino, 6 mil 91 creyentes han salido de la capital

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Abismal diferencia a la baja en número de peregrinos que salieron de Aguascalientes capital con rumbo a San Juan de Los Lagos, confirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo’.

‘De los últimos años, bueno los últimos anteriores fue el tema pandemia, no hubo salidas, el anterior tuvimos alrededor de 6 mil personas que salieron, aproximado, creo que este año salvo lo que pueda dar, hasta el cierre del domingo fueron 6 mil 91, entonces estamos esperando que se cierre de manera oficial el día dos, y podamos darlo’, comentó.

Y prosiguió ‘una comparativa de los años anteriores que tenemos ese aforo diario de 14 mil gentes, llegamos mucho más atrás hasta 37 mil personas que salían, que el conteo que se daba de Aguascalientes ciudad capital, entonces hablar de 37 mil personas, y ahorita de 6 mil personas es muy abismal esa diferencia de que la gente’.

El encargado de la seguridad en la capital añadió ‘estamos por dar por cumplido el operativo peregrino, ya el día 2 de febrero se estará cumpliendo este cometido, el próximo viernes, estamos atentos dando precisamente esa seguridad que el peregrino requiere, de la gente que viene de otras entidades, incluso Zacatecas que va cruzando la ciudad, traemos el operativo cordillera a través de todos los municipios del norte del Estado, no los entregan a nosotros en Aguascalientes los recibe en su caso ya sea seguridad pública o tránsito para que puedan dar esa continuidad a través de la ciudad y nosotros dejarlos en los límites del territorio de Jalisco, al sur de la ciudad, pasando ahí en la mezquita’.

Confirmó además dos incidentes delictivos a peregrinos locales ‘al menos anterior a el, uno más, sí sabíamos de uno más, pero eso fue de acuerdo a lo que se manejó en este último dato, pues habla de pertenencias e incluso de un vehículo, entonces el anterior fue solamente de pertenencias, no hemos tenido mayor incidencia o reportes donde nos pueden señalar a nosotros que haya personas lesionadas, lastimadas sólo el haberle despojados sus pertenencias, en ese caso, sólo tengo yo datos de dos incidencias, he