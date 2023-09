Por concierto cambiaría sede de Rayados vs Santos

Redacción

Monterrey.- Complicada la tienen en Rayados, pues tras la derrota ante Tigres en el Clásico Regio, ahora deben decidir cómo calmar las aguas ante su afición y además si jugarán como local el juego de la Jornada 10 ante Santos o se irá a Torreón.

Y es que el club prestó el Gigante de Acero para el concierto de The Weekend este martes 26 de septiembre, lo que podría dejar en mal estado el césped del recinto, que suele batallar para tenerlo en buen estado.

De ahí que mandaron a la Liga MX la propuesta para el cambio de sede al TSM de Torreón, pero todo dependerá del análisis que hagan del campo de juego del Estadio BBVA este miércoles, cuando se desmonte el escenario.

De modo que en caso de que no se pueda recuperar el césped a tiempo, ya que el juego es el próximo sábado 30 de septiembre, el juego se moverá a Torreón y el duelo del Clausura 2024 cambiará al Gigante de Acero, como ocurrió con el Atlas vs América.

Vale apuntar que con esta decisión y en caso de que se haga el cambio de sede, Rayados estaría tres semanas sin jugar en el Estadio BBVA, ya que jugaron por última vez el 16 de septiembre y volverían hasta el 7 de octubre, cuando reciben a Bravos.

*Con información de MEDIO TIEMPO.